謎に満ちた役・目黒蓮、会見で“異例”指示 プロデューサーからランニングの指令も「俺、馬役なのかな？」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が4日、都内で行われた今秋スタートするTBS系連続ドラマの合同会見『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn』に登場。謎に満ちた自身の役への思いを語った。
【写真】目黒蓮、向井康二、竹内涼真、夏帆、妻夫木聡、佐藤浩市ら豪華キャストが勢ぞろいした集合カット
『ザ・ロイヤルファミリー』は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
役どころの詳細が明かされていない目黒は「プロデューサーさんに『あんまりしゃべらないでくれ』と言われちゃった」と苦笑い。「でも、役に入る前に『いっぱい走っといてください』って言われて。俺、馬役なのかなって」と笑いを誘った。
同イベントには、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（12日スタート 毎週日曜 後9：00）から妻夫木聡、目黒、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（7日スタート、毎週火曜 後10：00）から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ『フェイクマミー』（10日スタート、毎週金曜 後10：00）から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩（※『フェイクマミー』ブロックのみ参加）が登壇。計13人のキャストがそろい、MCは杉山真也アナウンサー、南後杏子アナウンサーが務めた。
【写真】目黒蓮、向井康二、竹内涼真、夏帆、妻夫木聡、佐藤浩市ら豪華キャストが勢ぞろいした集合カット
『ザ・ロイヤルファミリー』は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
同イベントには、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（12日スタート 毎週日曜 後9：00）から妻夫木聡、目黒、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（7日スタート、毎週火曜 後10：00）から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ『フェイクマミー』（10日スタート、毎週金曜 後10：00）から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩（※『フェイクマミー』ブロックのみ参加）が登壇。計13人のキャストがそろい、MCは杉山真也アナウンサー、南後杏子アナウンサーが務めた。