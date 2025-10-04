相次いでこの世去った“韓流スターの母”たち、家族と過ごす連休を目前に伝えられた悲報

秋夕（韓国の収穫感謝祭）連休を前に、相次いで悲しい知らせが届いた。

まず、ラ・ミランの所属事務所TNエンターテインメントも10月1日、「ラ・ミランさんの母親が逝去された」と発表。葬儀場はシルナグォン仁川葬儀場特7号室で、出棺は4日。埋葬地はソウル市立昇華院となっている。ラ・ミランは兄弟たちとともに弔問客を迎えているという。

続いてキム・ヒソンの所属事務所ヒンジ・エンターテインメントも2日、「キム・ヒソンさんの母親が逝去された」と明らかにし、哀悼の意を示した。葬儀場はソウル峨山（アサン）病院の葬儀場30号室に設けられ、出棺は4日に執り行われる。埋葬地はソウル追慕公園とされている。喪主はキム・ヒソン、夫のパク・ジュヨン氏、娘のパク・ヨナさんで、キム・ヒソンは家族とともに弔問客を迎えている。

また、9月21日には俳優ソン・スンホンも母親を亡くしたと報じられた。葬儀は非公開で行われ、同月23日の出棺後、ソン・スンホンはSNSに「痛みのない場所で安らかにお休みください。愛しています」と綴っていた。

（写真提供＝OSEN）ラ・ミラン

（写真提供＝OSEN）キム・ヒソン

（写真提供＝OSEN）ソン・スンホン

家族と過ごす連休を目前にして相次いだ訃報に、芸能界の仲間、そしてファンからは追悼の声が寄せられている。