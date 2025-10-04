鈴木奈々、“154cm51kg”ランジェリー姿でふっくら美ボディ披露「体重も増えて、日々バストケアもしてるからバストアップも」
【モデルプレス＝2025/10/04】タレントの鈴木奈々が3日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿で美しいボディを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木奈々、154cm51kgのふっくら美バスト
鈴木は「最近体重が増えてふっくらしたねって言われるんだけど、みんなから『健康的で良い！』『可愛らしい体型』とか『理想の体型』『ふっくらボディ素敵』って沢山言ってもらえて嬉しいです」と体型について言及。ランジェリー姿で白いシャツを羽織り、ふっくらとした美しいバストを披露した。さらに「体重も増えて、日々バストケアもしてるからバストアップもしました」と報告し、「＃体重51キロ ＃身長154センチ」と現在の身長と体重を明かしている。
この投稿に、ファンからは「健康的で素敵」「可愛らしい体型で理想」「セクシーで可愛い」「美しすぎる」「見惚れてしまう」「私もナイトブラ買います」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
