鈴木奈々（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/04】タレントの鈴木奈々が3日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿で美しいボディを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】鈴木奈々、154cm51kgのふっくら美バスト

◆鈴木奈々、ランジェリー姿で美ボディを披露


鈴木は「最近体重が増えてふっくらしたねって言われるんだけど、みんなから『健康的で良い！』『可愛らしい体型』とか『理想の体型』『ふっくらボディ素敵』って沢山言ってもらえて嬉しいです」と体型について言及。ランジェリー姿で白いシャツを羽織り、ふっくらとした美しいバストを披露した。さらに「体重も増えて、日々バストケアもしてるからバストアップもしました」と報告し、「＃体重51キロ ＃身長154センチ」と現在の身長と体重を明かしている。

◆鈴木奈々の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「健康的で素敵」「可愛らしい体型で理想」「セクシーで可愛い」「美しすぎる」「見惚れてしまう」「私もナイトブラ買います」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

