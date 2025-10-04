妊娠後期で、体がしんどい。でも、自己中な要求をする友人…縁を切るのは、アリ？【ママリ】

相手のことを考えず、自分のお願いばかりの友達

妊娠後期で体がきついのに、手間のかかるお願いをしてくる友達にイライラしてしまいます🥹



体調大丈夫？都合大丈夫？の声掛けもなく当たり前のように頼んできて、用が済んだらLINE無視されています。

本当自分勝手です🥹



年齢やライフスタイルとともに以前からの友達と合わなくなったという方もいるのではないでしょうか。特に女性は妊娠・出産や子育てで大きく環境が変わり、考え方も変わるものですよね。この記事では、自分勝手なお願いをしてくる友達と縁を切りたいという投稿を紹介します。妊娠後期で体がしんどいという投稿者さん。しかし、友達はそんな投稿者さんの体調を気遣うでもなく、当たり前のように頼み事をしてくるそう。あまりに自己中でこれを機に縁を切ることを考えているそうです。

妊娠後期ともなればおなかはかなり大きくなっているでしょうし、疲れやすくもなっていますよね。出産に向けて体を休め、リラックスしておきたい時期なのにも関わらず、自分の都合で当たり前のように頼み事をしてくる友達にイライラしてしまうのは仕方ないように思います。せめて気遣いの言葉や「申し訳ないけど…」と前置きがあれば頑張ろうと思えますが、そうではないようで余計に気になりますよね。



きっとこの友達は今後も同じように自分勝手なお願いを繰り返すのだろうと思います。友達に振り回される必要はないのですし、投稿者さんは自分の気持ちと体調、そしておなかの赤ちゃんのことを最優先に考えていいのではないでしょうか。

自分勝手な友達にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

その友人は妊娠経験ないのですか？

手間のかかるお願いとは

例えばなんでしょう…🤔



どちらにせよ用が済んだら

LINE無視される時点で

身体が辛いとか関係なく

人としてどうなのって感じですが😂

はじめてのママリさんが

縁切っても良いと思うくらいの友人なら

産前産後で距離を置くのは

学生の時や独身であれば自分で自由に時間を使うことができ、友達から多少自分勝手なお願いをされても仕方ないかと思えたかもしれません。しかし、結婚し子どもが生まれるとそうはいかないですよね。優先順位が年齢やライフスタイルとともに変わっていくのは誰しも同じですし、出産は交友関係を見直すいい機会だと前向きに考えることもできるのではないでしょうか。

