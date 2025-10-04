◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』は現地時間3日、グループAとBの第3節が行われました。

計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。

グループAでは、日本がニュージーランドに3−0でグループリーグ3連勝。前節のチリ戦から9人を入れ替えて試合に臨み、前半22分にMF小倉幸成選手の豪快ミドルシュートで先制すると、後半もオウンゴールやMF石井久継選手の得点で追加点。守りも3試合連続無失点で、圧巻の首位通過です。

一方、同組では開催国のチリがエジプトに1−2で敗戦。チリはエジプトに勝ち点や得失点で並ばれましたが、フェアプレーポイントで上回り、2位でノックアウトステージに駒を進めました。

グループBでは、ウクライナがパラグアイに2−1で勝利。勝ち点7で首位突破が決めました。前節まで勝ち点1で最下位に沈んでいた韓国は、2−1でパナマに勝利。パラグアイは韓国に勝ち点で並ばれましたが、総得点の差で2位を死守。一方の韓国は3位で予選突破に望みをつなぎ、他の組の結果待ちとなります。

4日はグループC、Dの第3節が開催。スペインとブラジルが予選突破をかけて相まみえます。なお、日本のノックアウトステージ初戦は、8日予定となっています。

▽日本の対戦スケジュール※現地時間

第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト

第2節 9月30日 ○ 2−0 チリ

第3節 10月3日 ○ 3−0 ニュージーランド

▽第3節

〈グループA〉

日本 3−0 ニュージーランド

エジプト 2−1 チリ

〈グループB〉

韓国 2−1 パナマ

ウクライナ 2−1 パラグアイ

〈グループC〉

スペイン −ブラジル

メキシコ − モロッコ

〈グループD〉

アルゼンチン − イタリア

オーストラリア − キューバ

〈グループE〉

南アフリカ − アメリカ

ニューカレドニア − フランス

〈グループF〉ナイジェリア − コロンビアサウジアラビア − ノルウェー