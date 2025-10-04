【サッカーU-20W杯】日本は3連勝でA組首位突破 B組はウクライナが首位で16強入り 韓国は3位で突破に望み
◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)
『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』は現地時間3日、グループAとBの第3節が行われました。
計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。
グループAでは、日本がニュージーランドに3−0でグループリーグ3連勝。前節のチリ戦から9人を入れ替えて試合に臨み、前半22分にMF小倉幸成選手の豪快ミドルシュートで先制すると、後半もオウンゴールやMF石井久継選手の得点で追加点。守りも3試合連続無失点で、圧巻の首位通過です。
一方、同組では開催国のチリがエジプトに1−2で敗戦。チリはエジプトに勝ち点や得失点で並ばれましたが、フェアプレーポイントで上回り、2位でノックアウトステージに駒を進めました。
グループBでは、ウクライナがパラグアイに2−1で勝利。勝ち点7で首位突破が決めました。前節まで勝ち点1で最下位に沈んでいた韓国は、2−1でパナマに勝利。パラグアイは韓国に勝ち点で並ばれましたが、総得点の差で2位を死守。一方の韓国は3位で予選突破に望みをつなぎ、他の組の結果待ちとなります。
4日はグループC、Dの第3節が開催。スペインとブラジルが予選突破をかけて相まみえます。なお、日本のノックアウトステージ初戦は、8日予定となっています。
▽日本の対戦スケジュール※現地時間
第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト
第2節 9月30日 ○ 2−0 チリ
第3節 10月3日 ○ 3−0 ニュージーランド
▽第3節
〈グループA〉
日本 3−0 ニュージーランド
エジプト 2−1 チリ
〈グループB〉
韓国 2−1 パナマ
ウクライナ 2−1 パラグアイ
〈グループC〉
スペイン −ブラジル
メキシコ − モロッコ
〈グループD〉
アルゼンチン − イタリア
オーストラリア − キューバ
〈グループE〉
南アフリカ − アメリカ
ニューカレドニア − フランス
ナイジェリア − コロンビア
サウジアラビア − ノルウェー