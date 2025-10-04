TBSテレビのクイズバラエティ番組「東大王」に出演していた河野ゆかりさんが、スイス留学中の近況を伝えています。



【写真を見る】【元「東大王」・河野ゆかり】「フランスのアヌシーに行ってきました」留学中のスイス・ジュネーブから「ふと思い立って」国境越え





河野さんは「先週末フランスのアヌシーに行ってきました」と報告。大学のプログラムに参加した直後「ふと思い立ってそのままバスに乗って行った」と、行動力に溢れている様子を見せています。ジュネーブとアヌシーは国境をスイスとフランスの国境を挟んで30数kmの距離でもあり「フランスにも気軽に行けていいですね」と河野さん。気になる物価については「物価は半分くらいに（でも日本の倍くらい、、ジュネーブが高すぎる）」と伝えています。















河野さんはアヌシーで出会った友人から「『あそこの観光スポットはクレジットカードの機械が壊れてて現金しか使えないんだよ！』と言って20ユーロを握らせてくれました、感謝」と親切を受けたことや「物価もジュネーブよりはマシなので久しぶりに外食もできて」「山と湖が綺麗で」「良い週末でした」など、価値ある時間を過ごせたことを振り返っています。







【担当：芸能情報ステーション】