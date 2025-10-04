歌手・タレントで双子を出産した中川翔子さんが、自身のインスタグラムで授乳の大変さを詳しく伝えています。

【写真を見る】【 中川翔子 】双子に3時間おきに授乳「ワンオペは無理です…！」絵日記で詳報 フォロワーから体験談「みんなを頼って楽しんで」





絵日記では「双子に3時間おきにミルク、おむつ、etc…大変すぎる！」「ワンオペはムリだと思うので夫や周りの人とみんなでがんばる」と綴り、翔子さんと夫が共にほ乳瓶で双子に授乳する様子を朗らかに描いています。

さらに「12時、3時、6時、と搾乳機でチャレンジしています」とテキストしていて、絵日記では手動と電動の搾乳機を試用した様子も描き「濃い黄色の母乳が出てくれた！」と感嘆しています。

翔子さんは、3時間おきに搾乳機を使い、その度に分解して洗って消毒すること、そして双子の兄弟に順番に授乳すること、それを繰り返すことを描き「世の中の母さんたちすごすぎて信じられない」とリスペクトを明かしています。









3時間おきの授乳で「本格的不眠」気が立っているのか「1時間で起きちゃう」「寝なきゃ身体が回復しないから目を閉じて横たわり頑張ります」と、体調管理の難しさを吐露。「退院したら看護師さんいないんだ」「絶対一人じゃ双子たちを守りきれない！まわりの協力が絶対必要なんだな」という実感を伝えています。









授乳の際の痛みなどについても伝えた翔子さんに、フォロワーからは「新生児期〜一歳くらいまでは本当に周りの助けがないと双子は絶対無理です」「今となっては『双子で本当に良かった』しかない」「これから１年くらいが一番大変だと思うので、みんなを頼って楽しんで」「飲ませるときに乳頭保護器使うと痛くない」など、経験談がたくさん集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】