やっと信じられた「オールインワン」で、スキンケアのハードルが下がりました
正直、ここまで頼れるとは思っていませんでした。
炎天下で紫外線にさらされて、すっかり乾燥が進んでしまったお肌。今こそしっかり保湿が大事なのは重々わかっているのですが、化粧水や乳液を何度も塗る手間がかかります。疲れた夜には、なおさら面倒に感じることも。
そんなときに出会ったのが、資生堂のスキンケアブランド、アクアレーベルの「オールインワンジェル」です。
アクアレーベル スペシャルジェルクリームEX (ブライトニング) 90g 【医薬部外品】
1,782円
化粧水のように馴染む
初めて感じたテクスチャー
まず驚いたのは、ジェルのテクスチャー。軽やかで肌になじみやすく、べたつかずにすっと浸透してくれます。塗った直後からほどよく肌がしっとりするので、髪が顔に貼り付くこともありません。
オールインワンジェルは肌に馴染みづらく、「浸透しているのかな？」と心配になることが多かったのですが、これは違いました。
薄く塗っても、しっかりケアでも
肌に馴染みやすいテクスチャーなので、気になるところに重ね塗りする、しっかり厚めに塗布するなどタイミングに合わせて好きな使い方ができます。パッケージには「ご褒美エステ気分」とあり、確かにたっぷり塗った次の日の朝には、肌がふっくらして調子が良く感じられました。
スキンケアを手軽に始めたい男性にも
今夏、大学の野球部の活動で日焼けしてしまい、乾燥に悩んでいた従兄弟にすすめてみたところ、普段はほとんどスキンケアをしない彼でも
「べたつかなくて塗りやすいし、翌日にはしっとりしていていいね」
と気に入り、すぐに同じものを購入していました。
スキンケアに慣れていない人にとっては、複雑なステップが必要なく、これひとつで完結できる安心感は、スキンケアを続けるハードルをぐっと下げてくれるはずです。
アクアレーベル スペシャルジェルクリームEX (ブライトニング) 90g 【医薬部外品】
1,782円
