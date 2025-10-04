¡Ö¤ª¤·¥ê¥Ü¥ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó½÷Í¥à¤ª¿¬¥ê¥Ü¥óá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇú¥«¥ïÁ´³«¡×¡ÖÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥×¥ê¥Æ¥£¡×
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤Ç
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÄáÅèÇµ°¦(24)¤¬¥·¥å¡¼¥ë¤Êà¿¬¥ê¥Ü¥óá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄáÅè¡£º£²ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¡£¥Ñ¥ó¥ÄÉôÊ¬¤Ë¤ÏÇòÈ´¤¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤Î³¨ÊÁ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¿¥¤¥Ä¤Ç¤«¤Ê¤ê¥ÉÇÉ¼ê¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥×¥ê¥Æ¥£¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤·¥ê¥Ü¥ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÇú¥«¥ïÁ´³«²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤É¤±¤Ê¤¤¤ª¤·¥ê¥Ü¥ó·ë¤Ó¡×¡Ö¤¤ã♡¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÀÖ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¹ç¤¦¡Á²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´ã¶À¤«¤±¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÄáÅè¤Ï¡ÖPopteen¡×(³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×(2019Ç¯9·î¡Á20Ç¯8·î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¤¥º ¡¿¥¢¥ºÌò¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£