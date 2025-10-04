¡Ö¹â¤¤¤Ê¤ª¤¤¡ª¡×176¥»¥ó¥Á½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÁª¼êà°µ´¬¥Ó¥¥Ë¤Ç¥À¥¤¥Öá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö7¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¡©¡×
ËÛÊü¤Ê¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª
¡¡ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥³¥¬(30)¤¬²ÆµÙ¤ß¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ë²ÆµÙ¤ß¡¡¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¤È¤Ó¤ª¤ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ï¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²ÃçÎÉ¤¯³¤¤ÇÍ·¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹â¤¤´ä¾ì¤«¤é³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¡¢³¤¤Ë¤â¤°¤Ã¤Æ±Ë¤¤¤À¤ê¡Ä¡£¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¹â¤¤¤Ê¤ª¤¤¡ª7¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¡©¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ë¤·¤Æ¡¢±Ë¤®¾å¼ê¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥¬¤Ï2018Ç¯¤«¤éJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¡£¤Þ¤ÀÍ¥¾¡·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹¿È¤«¤é¹ë²÷¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿åÌÌ©¤Ê¥´¥ë¥Õ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç°é¤Ã¤¿ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤Å·Á³¥¥ã¥é¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£