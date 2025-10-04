「はよ代表復帰させてくれ」「キーパー取れんわ…」欧州で２戦連発！ 27歳日本人MFのニア撃ち抜きミドル弾にファン注目「ボランチのゴールパターンじゃないだろ」
ヘントに所属するMF伊藤敦樹が、２試合連続ゴールを決めた。
現地10月３日に開催されたベルギーリーグの第10節で、ヘントがホームでシャルルロワと対戦。２−１で勝利を飾った。
この一戦に先発した伊藤は開始９分、左サイドでボールを受けると、中に切り込んで、敵陣ペナルティエリア手前から右足を一閃。鋭いミドルシュートは相手DFの足をかすめて、ニアに突き刺さった。
27歳日本人MFの見事な一撃にSNS上では、「かなり無理な体勢から打って決めるのは凄い」「股抜いてる」「ボランチのゴールパターンじゃないだろ」「また決めてる」「キーパー取れんわ…」「はよ代表復帰させてくれ」などの声が上がっている。
なお、伊藤はこれで今季のリーグ戦３点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ヘント伊藤敦樹の鮮烈ミドル弾！
現地10月３日に開催されたベルギーリーグの第10節で、ヘントがホームでシャルルロワと対戦。２−１で勝利を飾った。
この一戦に先発した伊藤は開始９分、左サイドでボールを受けると、中に切り込んで、敵陣ペナルティエリア手前から右足を一閃。鋭いミドルシュートは相手DFの足をかすめて、ニアに突き刺さった。
27歳日本人MFの見事な一撃にSNS上では、「かなり無理な体勢から打って決めるのは凄い」「股抜いてる」「ボランチのゴールパターンじゃないだろ」「また決めてる」「キーパー取れんわ…」「はよ代表復帰させてくれ」などの声が上がっている。
なお、伊藤はこれで今季のリーグ戦３点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ヘント伊藤敦樹の鮮烈ミドル弾！