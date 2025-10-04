¡ÚDeNA¡Û¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¡ËÒ½¨¸ç¡¦¿¹·ÉÅÍ¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¦»³ùõ¹¯¹¸¤é
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï4Æü¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Ï¡È¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÃÃÏ£¤Î¾ì¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µ°é¥ê¡¼¥°¡£º£Ç¯¤Ï10·î6Æü(·î)¡Á27Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î22Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢NPB12µåÃÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ä¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤Ê¤ÉÁ´18¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢§º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿DeNA¤Î»²²ÃÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡Û
»³粼¹¯¹¸¡¢µÈÌî¸÷¼ù¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢¼ÄÌÚ·òÂÀÏº¡¢ÉðÅÄÎ¦¶ê¡¢¾¾ËÜÎ¿¿Í¡¢¶¶ËÜÃ£Ìï¡¢¼ã¾¾¾°µ±¡¢ñ¥¡¢´äÅÄ¾µ®¡¢¾±»ÊÍÛÅÍ¡¢¿¼ÂôË±²ð¡¢À¶¿åËãÀ®¡¢¶âÞ¼¸÷´õ¡¢µÈ²¬ÃÈ
¡ÚÊá¼ê¡Û
°ËÆ£¸÷¡¢±×»Òµþ±¦¡¢ÅìºÊ½ãÊ¿¡¢¶åµ´Î´Ê¿¡¢¾å¹ÃÎ¿Âç¡¢¶áÆ£Âç²í
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
ËÒ½¨¸ç¡¢¿¹·ÉÅÍ¡¢²ÃÆ£¶Á¡¢°æ¾å°¼ÅÐ¡¢ÅÄÆâ¿¿æÆ¡¢ÃÎÌîÄ¾¿Í¡¢¾®³Þ¸¶Áó¡¢À¾´¬¸Æó¡¢¹â¸«ß·°êÌ¥
¾¡Ëô²¹»Ë¡¢³á¸¶¹·´õ¡¢¾®¿ËÂçµ±