◇NBAプレシーズンマッチ レイカーズ81−103サンズ（2025年10月3日）

NBAレイカーズの八村塁（27）が現地時間3日（日本時間4日）に今季のプレシーズンマッチ初戦となったサンズ戦にスタメン出場。3Pシュート1本を含む11得点3リバウンド2スチールをマークした。チームは大敗を喫した。

この日からプレシーズンマッチがスタート。レイカーズは、大黒柱のレブロン・ジェームズ、新加入のマーカス・スマートがケガを考慮して欠場。そして昨季電撃加入したルカ・ドンチッチも欧州選手権を終えたばかりのコンディションを考えて欠場となった。

スタメンにはオースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、ジャレッド・バンダービルト、ディアンドレ・エイトン、八村の5人が名を連ねた。

第1Qは残り9分33秒にフリースローライン付近からジャンプシュートを決めて初得点。その後はスチールを決めて好守備を見せると、残り8分27秒に左サイドからポストプレーでターンアラウンドのフェイダウェイバンクショット沈めた。残り5分47秒でベンチに下がった。

第2Qスタートからコートに戻った。残り7分38秒で相手の反則誘って、フリースローを2本決めた。残り6分34秒には左ウイング付近から3Pシュートを沈めた。その後、再び好守備を見せて残り5分46秒には相手の反則を誘って、フリースローを1本決めた。残り4分54秒で一旦ベンチに下がった。残り2分44秒から再びコート立ち、シュートを放つ場面もあったが決めきれなかった。

第3Qもスタートから出場。残り9分49秒に相手の反則を誘って、フリースローを1本沈めて後半初得点。その後は3本シュートを放つが決めきれず、残り4分36秒でベンチに下がった。第4Qは出場しなかった。

この日は23分27秒出場し、11得点3リバウンド2スティールを記録した。シュートは12本試投で3本成功。FG成功率は25％。3Pシュートは4本試投で1本成功。3P成功率は25％だった。

チームはリーブスがチーム最多20得点。しかし第1Qからリードを許す苦しい展開の中で、勝ち越す展開を作れずプレシーズンマッチ初戦を落とした。

次戦は5日（日本時間6日）にウォリアーズと対戦する。