JO1が、アメリカ最大の年末音楽フェスツアー＜2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour＞（以下＜Jingle Ball＞)に、日本のアーティストとして初めて出演することが決定した。

本音楽フェスはアメリカのラジオ局「iHeartRadio」が毎年ホリデーシーズンに開催しているイベント。毎年その年に活躍した人気トップアーティストが多数集結し、全米各地を巡るプレミアムな音楽ツアーとなっている。ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、マイアミといった主要都市を熱狂で包み込み、アメリカでは1年を締めくくる恒例の音楽フェスとして広く知られる。

JO1は、現地時間12月2日(火)のダラス公演への出演が決定。特別パフォーマンスを披露予定だ。

JO1は今年3月、初のワールドツアーにてニューヨーク公演・ロサンゼルス公演を成功させ、さらにはグラミー賞主催団体がグローバルアーティストを紹介するオリジナルコンテンツ＜グローバル・スピン・ライブ(GLOBAL SPIN LIVE)＞に出演。続けてハリウッドのドルビー・シアターで開催された『iHeartRadio Music Awards 2025』のレッドカーペットイベントに日本アーティストとして初めて登場した。

また、4月にリリースした楽曲『BE CLASSIC』 が、アメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」に日本のボーイズグループとして初ランクイン。日本で東京ドーム公演2日間を超満員で終え、ドジャー・スタジアムで行われたMLBドジャース対マーリンズ戦でパフォーマンスし沸かせた。

8月には＜KCON LA＞に出演し、9月はメンバーを代表して佐藤景瑚・與那城奨がロサンゼルスを訪問し、10月22日(水)にリリースする10TH SINGLE「Handz In My Pocket」のプロモーション活動を展開している。

