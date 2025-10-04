JO1、米最大の年末音楽フェス＜Jingle Ball＞出演決定。日本アーティスト初
JO1が、アメリカ最大の年末音楽フェスツアー＜2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour＞（以下＜Jingle Ball＞)に、日本のアーティストとして初めて出演することが決定した。
本音楽フェスはアメリカのラジオ局「iHeartRadio」が毎年ホリデーシーズンに開催しているイベント。毎年その年に活躍した人気トップアーティストが多数集結し、全米各地を巡るプレミアムな音楽ツアーとなっている。ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、マイアミといった主要都市を熱狂で包み込み、アメリカでは1年を締めくくる恒例の音楽フェスとして広く知られる。
JO1は、現地時間12月2日(火)のダラス公演への出演が決定。特別パフォーマンスを披露予定だ。
JO1は今年3月、初のワールドツアーにてニューヨーク公演・ロサンゼルス公演を成功させ、さらにはグラミー賞主催団体がグローバルアーティストを紹介するオリジナルコンテンツ＜グローバル・スピン・ライブ(GLOBAL SPIN LIVE)＞に出演。続けてハリウッドのドルビー・シアターで開催された『iHeartRadio Music Awards 2025』のレッドカーペットイベントに日本アーティストとして初めて登場した。
また、4月にリリースした楽曲『BE CLASSIC』 が、アメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」に日本のボーイズグループとして初ランクイン。日本で東京ドーム公演2日間を超満員で終え、ドジャー・スタジアムで行われたMLBドジャース対マーリンズ戦でパフォーマンスし沸かせた。
8月には＜KCON LA＞に出演し、9月はメンバーを代表して佐藤景瑚・與那城奨がロサンゼルスを訪問し、10月22日(水)にリリースする10TH SINGLE「Handz In My Pocket」のプロモーション活動を展開している。
◆＜2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour＞公式HP
◾️10thシングル「HandzIn My Pocket」
2025年10月22日（水）リリース
先行配信：https://lnk.to/jo1_himp
形態数：14形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤11種）
※各店・各サイトにてご予約好評受付中※チェーン別購入者先着特典の内容等は、オフィシャルサイトでご確認ください
○初回限定盤A（CD+DVD）
価格：\1,900（税込）
・CD
1.HandzInMyPocket
2.JustSayYes
3.RUSH
4.ひらく
・DVD
JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’ at HYOGO
1.Sugar
2.Be With You(足跡)
3.Lemon Candy
・初回プレス限定封入特典
￣募抽選券（シリアルナンバー）1枚
▲肇譟璽妊ングカード 1枚（初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入）
セルカトレーディングカード1枚（初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入）
ぅ掘璽肇好謄奪ー1枚（初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入）
○初回限定盤B（CD+DVD）
価格：\1,900（税込）
・CD
1.HandzInMyPocket
2.JustSayYes
3.INTOYOU
4.ひらく
・DVD
JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’ at HYOGO
1.Lied to you
2.RadioVision
3.Maybe Next Time
・初回プレス限定封入特典
￣募抽選券（シリアルナンバー）1枚
▲肇譟璽妊ングカード 1枚（初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入）
セルカトレーディングカード1枚（初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入）
ぅ掘璽肇好謄奪ー1枚（初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入）
○通常盤（CD）
価格：\1,400（税込）
・CD
1.HandzInMyPocket
2.JustSayYes
3.RUSH
4.INTOYOU
・初回プレス限定封入特典
￣募抽選券（シリアルナンバー）1枚
▲肇譟璽妊ングカード 1枚（通常盤ver.11種類の中から1枚をランダム封入）
セルカトレーディングカード 1枚（通常盤ver.11種類の中から1枚をランダム封入）