¡¡¡Ú¥¨¥ï¥Ó¡¼¥Á¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¤Ï3Æü¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥¨¥ï¥Ó¡¼¥Á¤Î¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2°Ì¤«¤é½Ð¤¿´ä°æÌÀ°¦¤Ï71¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î203¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¡¼¥¸¥å¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤é¤È8¿Í¤¬ÊÂ¤Ö1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡71¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤ÏÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç10°Ì¡¢´ä°æÀéÎç¤â71¤Ç9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î14°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£67¤ÎÃÝÅÄÎï±û¤Ï8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç17°Ì¡¢71¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç34°Ì¡¢70¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç43°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£