Do As Infinityが10月3日、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて＜Do As Infinity 26th Anniversary LIVE in LINE CUBE SHIBUYA＞を開催した。

◆ライブ写真

デビュー26周年を迎えた節目の夜は、ファンにとって忘れられない特別なアニバーサリーライブとなった。

今回のライブでは、2001年にリリースされた3rd アルバム『DEEP FOREST』の内容を完全再現。「深い森」、「冒険者たち」、「Week!」など数々の代表曲に加え、これまで一度もライブで披露されてこなかったミディアムチューン「Hang Out」も初めて演奏され、会場は大歓声に包まれた。

さらに、NHK熊本「クマロク!」のテーマソングとなっている新曲「願い」をライブで初披露。力強くも温かみのあるメロディが、会場に集まった観客の心を掴んだ。

ライブ終盤では、「陽のあたる坂道」や「JIDAISHIN」などのヒット曲を力強く歌い上げ、「本日ハ晴天ナリ」で会場の盛り上がりは最高潮に達した。

また、ライブMCでは約6年ぶりとなるオリジナルアルバムのリリース決定も発表された。収録曲には、これまで配信限定でリリースされていた「紡ぎ」、「Till We End The Day」をはじめ、累計会員数4,000万人を誇る大人気アプリ『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』の5周年記念テーマソングとなっていた「Me and You, Always」、そして今回のライブでも歌唱された「願い」など、豊富なタイアップ楽曲を含む全10曲が収録される予定だ。

さらにDVD、Blu-rayの映像として、全席ソールドアウトとなった25周年のアニバーサリーライブ＜Do As Infinity 25th Anniversary LIVE in TOKYO＞の模様も収録されることが明かされた。

そしてこのアルバムを引っ提げての全国ツアー開催も決定。詳細は後日発表される。

この10月3日公演は、10月12日までイープラスStreaming Plusにてアーカイブ配信も決定している。

撮影◎田中聖太郎

■Streaming Plus配信

視聴券販売期間：〜10月12日21:00

視聴プラットフォーム：Streaming+

視聴料金：4,500円（税込）

視聴受付URL：https://eplus.jp/d-a-i/st/

14th Album『タイトル未定』

2026年1月28日リリース

CD予約：https://avex.lnk.to/Do_As_Infinity_14thAL

＜Do As Infinity Billboard Live Tour 2025＞

11/21(金)：Billboard Live YOKOHAMA

11/29(土)：Billboard Live TOKYO

12/6(土)：Billboard Live OSAKA

12/14(日)：CLUB Nagasaki 「Do As Room」入会：https://fanicon.net/fancommunities/4384

