渡辺美奈代、手作り味噌カツ披露「絶対美味しい」「食欲そそる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/04】タレントの渡辺美奈代が3日、自身のInstagramを更新。手作りの味噌カツを公開し、話題を呼んでいる。
渡辺は「夜ごはん味噌カツ」とつづり、揚げたてのカツに赤味噌のソースをたっぷりかけた味噌カツの写真を公開。付け合わせにはキャベツやトマトが添えられている。
この投稿に、ファンからは「絶対美味しい」「食欲そそる」「名古屋めし最高」「盛り付けもきれい」「カツがサクサクそう」「料理上手で尊敬」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
