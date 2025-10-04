渡辺美奈代（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/04】タレントの渡辺美奈代が3日、自身のInstagramを更新。手作りの味噌カツを公開し、話題を呼んでいる。

◆渡辺美奈代、名古屋めし「味噌カツ」を公開


渡辺は「夜ごはん味噌カツ」とつづり、揚げたてのカツに赤味噌のソースをたっぷりかけた味噌カツの写真を公開。付け合わせにはキャベツやトマトが添えられている。

◆渡辺美奈代の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「絶対美味しい」「食欲そそる」「名古屋めし最高」「盛り付けもきれい」「カツがサクサクそう」「料理上手で尊敬」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

