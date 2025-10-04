100均で神コスパな商品見っけた〜！素材もデザインも理想的♡海外風のグラス
商品情報
商品名：もこもこグラス
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径7.5×9cm
容量：265mL
販売ショップ：セリア
雲みたいなデザインが可愛い♡『もこもこグラス』
最近トレンドになっている、雲の形を模したようなデザインのグラスや花瓶。韓国風のテイストで可愛いですよね。ひとつ欲しいなぁと思っていたら、なんとセリアの食器売り場で見つけました！『もこもこグラス』というグラスです。
その名の通り、もこもことした形が印象的。手に持ったときのぽってりとした重量感も、なんだか可愛い♡ このデザイン性の高さで、たった110円（税込）とは驚きです。
透明感のあるガラス製なので、飲み物を入れたときにクリアに見えつつ、表面の凹凸の効果で豊かな表情があります。また、この凹凸に指がひっかかるので、ツルンと滑りにくいのも嬉しいポイントです。
ということで、見た目はパーフェクトな『もこもこグラス』。残念な点が1点だけありました。このグラスで実際にドリンクを飲んでみると、飲み口の部分に段差があって厚みもあるので、口当たりの良さがイマイチ…。
角が立っているので、唇に触れた感覚がすこぶる悪いです。中に入れたドリンクを飲むときは、直接口をつけずにストローを使うのがオススメです。
収納スタンドや花瓶などインテリア雑貨としても活用できる！
もちろんデザインが可愛いので、収納スタンドや花瓶などのインテリア雑貨として使うのも良さそう！筆者は写真のように、美容系のグッズをキープしておくのに重宝しています。
まだ試してはいませんが、球根の水耕栽培にも使えそう。いずれにしても海外っぽいテイストなので、ただ置いておくだけでもサマになるのが、ありがたいです。
ちなみに、セリアからは他にも、神コスパなガラス製品が販売されています。『ガラススプーンH14cm』は、両端がイエローになったポップなデザインのスプーン。べっ甲アメのような、ハチミツ味のキャンディーのような可愛らしい見た目にキュンとしてしまいます。
SNS映えするオシャレさで、おうちでのカフェタイムにぴったり。一般的なスプーンよりも柄が長い作りなので、背の高いグラスのマドラーとしても使いやすいですよ。
今回は、ガラス製の『もこもこグラス』をご紹介しました。雲のような形が可愛くて、ドリンク用だけでなくインテリア雑貨としても便利なアイテム。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。