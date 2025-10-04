フジテレビ系報道特番「決戦！自民総裁選ＳＰ」（午後１時）が４日放送され、この日投開票が行われた自民党総裁選の模様を生中継した。

同番組では午後１時に始まり、石破茂首相ら重鎮からスタートした議員による投票の模様を生中継した上で「高市早苗氏が党員投票で２８都道府県でトップに立った」と報道。コメンテーターで出演の元ＮＨＫ・岩田明子氏は「昨日の夜、麻生派の幹部会が開かれるという見方もあったけれども開かれず。今朝も開かれずということで、ようやくこの党員票が見えてきたところで高い方で支持ということがあり、午前中は茂木派の方で党員票の高い方で支持ということが決まり…」と現状を説明した。

「小林陣営もですね。事実上、高い方で支持ということが決まって、ご本人を送り出した後で若手にそれが伝わったということになっていますね」と続け、石破首相については「石破政権を継承するという人を支持しているものと見られまして。石破さんはかなり林さんや小泉進次郎さんでという働きかけを水面下で行っていたということが伝わっています」とした。

◆自民党総裁選・候補（届け出順）

・小林鷹之

・茂木敏充

・林芳正

・高市早苗

・小泉進次郎