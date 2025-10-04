習い始めたばかりなのに「才能がないから、辞めさせる」ママ友よ、早過ぎない！？ そこには『複雑な親心』が

筆者の息子が幼稚園児の頃からのママ友とは、子どもたちが小学生になってからも頻繁に遊ぶ仲でした。

小学生になると、ママ友たちは「習い事」の話題にみんな興味津々！

そんなある日、始めたばかりの野球を「辞めさせようかな」と話すママ友がいて──！？

小学生の習い事

習い事への考え方は人それぞれ。

子どもの「好き」も「才能」も、どちらも大切に見守っていきたいですね。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：Emma.I

長年人事業務に携わり、働き続ける人々の本音や葛藤に触れてきたライター。

現在は仕事や自身の育児を通じて得た経験を元に、誰かの心に寄り添い、クスッと笑えるエピソードを執筆中。

特に、女子中高出身者の視点やグローバル企業出身者の視点からの記事を得意とする。