何故100均で売ってるの…？値段と質が釣り合ってないって！倍以上してもおかしくない電気小物

今回ご紹介するのはダイソーで購入したLEDランタン。ひと口にランタンといってもダイソーにはさまざまな価格帯のものが売られていますが、今回購入したのは220円（税込）の商品です。サイズ感やデザイン、機能性を踏まえるとかなりコスパの高い商品で、倍以上してもおかしくないクオリティ。これは必見ですよ♪

商品情報

商品名：LEDランタン ノスタ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：W84mm×H124mm×D84mm

使用電池：単4形乾電池×3本（※充電式電池使用不可）

連続点灯時間：約8時間（200mA／25lm）

販売ショップ：ダイソー

これが200円はすごくない？！ダイソーで見つけた『LEDランタン ノスタ』

ダイソーの電気小物売り場でお買い物をしていると、すごいものを発見！その名も『LEDランタン ノスタ』です。

お値段は220円（税込）と、ダイソーで売っている同じくらいのサイズのランタンの中でもかなりお安い部類。それなのにデザインも凝っていて文句なしのクオリティです！

内側がフィラメントLEDになっていて、細かい部分のデザインも◎。

スイッチを入れると驚きのまぶしさ！1〜2名用の小さなテントであれば、これひとつで十分照らせるほどの明るさです。

近づけば読み書きも可能ですよ。

残念なのは電池ボックスのフタ…それ以外は完璧な優秀ランタン

唯一気になった点があるとすれば、底にある電池ボックスのフタの作り。まずはネジを回して開けて、爪部分に指をひっかけて開ける二段階タイプになっています。

そのため、電池交換をするにはドライバーが必須。アウトドア先でサッと交換！というわけにはいかないので、注意が必要です。

必要な電池は単4形乾電池が3本。別売りなので、合わせて用意しておくとすぐに使用できます。

今回はダイソーで購入した『LEDランタン ノスタ』をご紹介しました。筆者は黒を購入しましたが、ベージュ系も販売されているのでインテリアに合ったものを選ぶことができます！

コスパのいい優秀アイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。