九月場所でも話題に

日本相撲協会公式Xは4日、幕内優勝4度の元大関・貴景勝引退湊川襲名披露大相撲の模様を伝えた。看板の前で記念写真を撮った場面には、ファンの驚きの声も寄せられた。

同協会公式サイトによると、元貴景勝の湊川親方は現役時代、体重165キロ。現在は大幅に体重を落としている。今回は看板を前に師匠夫妻、妻との記念写真が公開されたが、驚きの声が書き込まれた。

「力士というより幕末の武士って感じがする。凛々しくて素晴らしい！」

「俳優のよう……！お疲れ様でした」

「現役の姿とは全く違う」

「なんだか痩せて昔の坂本龍馬風」

「誰か分からない、高校生かと」

「相撲知らない人に、貴景勝の現役時代見せても同一人物とは思わないんじゃないか…」

「まげ落としたら誰だかわかんなくなっちゃいそう」

「もう別人だよね」

「痩せすぎて『誰！？』状態…！」

「まげが無くなったらますます別人化しちゃうだろうな」

昨年9月に現役引退を発表。九月場所でNHKやABEMAの中継で解説を務めた際には、スリムな印象で話題になったほか「解説がわかりやすくて素敵」「解説が素晴らしい」などと好評を得ていた。



（THE ANSWER編集部）