200円って奇跡だよ…無印だと倍以上？！高スペックな100均キッチングッズ

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でとんでもない商品を発見。耐熱ガラス製の軽量カップが、なんと￥220（税込）で販売されていたんです！無印良品で似たような商品を買うと、倍以上のお値段になるのでビックリ。メモリも2種類付いていて、お値段以上に高スペックなキッチングッズとなっています♡

商品情報

商品名：耐熱軽量ガラスカップ（お米兼用、300mL）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

無印だと倍以上のお値段するのに…ダイソーで高スペックなキッチングッズをGET

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でとんでもない商品を発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『耐熱軽量ガラスカップ（お米兼用、300mL）』。耐熱ガラス製の軽量カップで、お値段はなんと￥220（税込）。無印良品だと類似品が倍以上の価格になるので…お買い得すぎて即買いカゴINしました。

300mlと1.5合分のお米が計れるメモリ付き。耐熱温度差は120℃です。

食器洗い機、レンジ、オーブン、直火の使用は不可です。早速使っていきます！

傷や色移りが気になりにくい！ダイソーの『耐熱軽量ガラスカップ（お米兼用、300mL）』

コーヒードリップに使ってみました。プラスチック製の軽量カップよりも、傷や色移りが気になりにくいのがGOOD。色素沈着が気になるコーヒーでも、ガシガシ使いやすいです。

耐熱ガラス製ではありますが、入れたコーヒーの温度はダイレクトに伝わってきました。熱湯入れると熱くて計量カップが持てないので、その点は注意した方が良さそうです。

お米の計量に使ってみるとこんな感じです。透明度の高い計量カップなので、お米の量やメモリが見やすいのが嬉しいポイント。コーヒーのドリップからお米の計量までこれ1つでできるので、買って損はない優秀グッズです！

今回はダイソーの『耐熱軽量ガラスカップ（お米兼用、300mL）』をご紹介しました。

電子レンジが使用できない点はちょっと残念ですが、お値段以上に高スペックなキッチングッズです。他所で買うよりもお安いので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。