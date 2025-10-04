“ジョーカー議員”として知られる埼玉県戸田市の河合悠祐市議（44）が4日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ・千原兄弟の千原せいじ（55）が3日にYouTubeチャンネルで公開した動画を引用して「千原せいじさんが正式に謝罪動画を出されました」とポストした。



【写真】炎上騒動の発端となった河合氏 実はすごかった！

河合氏は7月18日、せいじのYouTubeチャンネル、ニコニコチャンネルプラスの生配信番組に出演。埼玉県における外国人問題をテーマに対談したが、せいじは「お前、いじめられっ子やったやろ？」「この河合という人間を支持している戸田市の人、やばいって」との言葉を浴びせ、批判が殺到していた。



せいじのYouTubeチャンネルはそれ以来、更新が止まっていた。3日に「皆様へ」と題し、77日ぶりに動画を更新。黒のスーツ姿で「番組中、感情に流されてしまい、MCとしての立場を見失い、配慮に欠ける発言を多々してしまったこと、さらに視聴した方に誤解を与えるような発言をしてしまった。自分の態度と言葉選び…全てにおいて心から反省してます」「全ての関係者の皆さま、そして視聴者の皆さま、この度は誠に、申し訳ございませんでした」と謝罪した。



7度頭を下げたせいじは「先だってのニコニコチャンネルプラスの番組内での私の発言、及び騒動に関してお騒がせしてしまい、本当にすいませんでした。応援してくださってる方々、この騒動に関する様々な情報を目にして、不快な思いをされた方々に対して、大変申し訳なく思っております」としたが、河合氏の名前は出てこなかった。



せいじは一般社団法人「日本仏教協会」の顧問を辞任。同協会は「炎上する以前に日本仏教協会顧問を辞任しています」「ですので、千原せいじ氏がSNS上で炎上している件については、当会は全く無関係です」と、炎上騒動とは無関係であることを強調した。



（よろず～ニュース編集部）