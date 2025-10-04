10月4日、自民党の総裁選が投開票日を迎えます。マーケット・経済専門チャンネル「日経CNBC」（東京都千代田区）が、現役の投資家を対象に調査したアンケート「自民党総裁、誰になってほしい？」の結果を紹介しています。

アンケートは、9月22日〜9月28日にかけて、日経CNBCの視聴者30代〜80代の現役の投資家にインターネットで実施。ランキングは246件の有効回答数をもとに作成しています。

3位は林芳正さんで15.9％、2位は小泉進次郎さんで17.1％でした。

1位は高市早苗さんで48.0％でした。高市さんを選んだ人からは、「積極的な財政出動で経済を動かしてくれることに期待」（スロッタおかむん）、「アベノミクスの恩恵を最大限に受けた者として、やはり金融緩和路線を継続してくれそうな高市さんに期待します」（シルビーヌ・アイザッハ・シュシュ）、「女性初の首相誕生となると日本に対する諸外国（特に欧米）の見る目がかわると思う」（小熊猫）といった声が寄せられたとのことです。

日経CNBCの解説委員長・松本清一郎さんは「高市氏が一番人気だろうとは思っていましたが、予想以上でした。アベノミクスの再来を期待している個人投資家が多いようです」と分析しつつ、「ただ『高市氏なら株高』という考えは多分に心理的なものでしょう。同氏が首相になったからといって企業業績や景気の動向が大きく変わるわけではありません。期待しすぎという気もします」とコメントしています。