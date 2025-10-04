パレスチナの武装組織ハマスがトランプ米大統領のガザ地区和平構想案の一部を受け入れ、2年近く続いたガザ地区戦争が終わるかどうかに国際社会の視線が集中している。

ロイター通信などによると、ハマスは3日（現地時間）、声明を通じて「トランプ大統領の提案を受け、生存者・死亡者を含むすべての人質を解放する」とし「細部事項の議論のために直ちに仲裁者を通した交渉に入る用意がある」と明らかにした。

トランプ大統領はハマスの声明発表から2時間後、トゥルース・ソーシャルに「イスラエルは直ちにガザ地区爆撃を中断するべき」と投稿した。人質の安全な帰還を保障するために軍事作戦を中断する必要があるということだ。続いて「すでに我々は細部事項を協議中」と公開し、ハマスが交渉に誠実に臨んでいるという点を強調した。また「彼らが持続的な平和を準備していると信じる」とし、異例にもハマスを評価した。

今回の流れは、トランプ大統領が先月29日にイスラエルのネタニヤフ首相と共同発表した「ガザ和平構想案」から始まった。当時トランプ大統領は▼イスラエル人質全員解放▼ハマス武装解除および武器返納を要求し、これを拒否する場合は「今まで誰も見たことがない地獄がハマスの前に広がるだろう」と警告した。トランプ大統領は期間まで定めて「イスラエルが合意を受け入れて72時間以内に人質を送還しなければハマス壊滅戦を公式的に支援する」と圧力を加えた。

ハマスはエジプト・カタールなど仲裁国との議論を経て、人質解放条項だけを受け入れるという立場を整理して発表した。ただ、武装解除や武器返納など核心要求には沈黙し、イスラエルとの衝突の可能性は依然として残っている。ハマス内部の強硬派が武装解除不可方針を固守しているという。

ガザ地区停戦の最大変数はイスラエルの立場とみられる。イスラエルは2024年10月にガザ地区侵攻を敢行し、ハマス全面解体による「新しい安保秩序」構築を目標にした。この目標は戦争2年目の現在も変わらず、ハマスの部分的受け入れがイスラエルを刺激する場合、反発が避けられないとの見方もある。現在ネタニヤフ首相側はハマスの発表に対する公式立場を出していない状態だ。

ただ、ハマスの政治部門幹部のムーサ・アブ・マルズーク氏はアルジャジーラのインタビューで「イスラエルの占領が終わってパレスチナが自治する場合、ハマスはすべての武器を放棄できる」と明らかにし、今後の交渉の余地を残した。

仲裁国は一斉に歓迎メッセージを出した。エジプトは「パレスチナ住民の流血を終え、罪のない民間人の生命を守ろうという熱望を見せるものだ」と評価し、カタールは米国などと共に細部協議を続けていると伝えた。

トランプ大統領が最近ノーベル平和賞に強い意欲を見せている点も今回の構想案推進の背景と解釈される。トランプ大統領はトゥルース・ソーシャルで「ガザ地区だけの問題でなく中東地域全体の平和のための問題」とし、ガザ戦争の終息が地域の安定を左右する重大な転換点であることを強調した。