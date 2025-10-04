ココリコ遠藤の妻、次男の過剰歯手術が決定し心境を吐露「手術が怖いんだなって気持ちわかるし」

お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが2日と3日に自身のアメブロを更新。次男が過剰歯のため手術を受けることになった経緯と、それに伴う心境を明かした。

2日のブログで、まさみさんは「以前投稿した、次男君の口内のできもの腫瘍じゃないか！？と疑われ大学病院に行ってきました」と報告。検査の結果について「前歯の裏側に硬いできものがあってレントゲンなど色々検査してもらい結果的に過剰歯と呼ばれる歯でした！」と明かし「腫瘍じゃなくてよかったぁぁぁ」と安堵のコメント。

続けて、手術を受けることになったといい「他の永久歯の萌出を阻害したり歯並び全体にまで影響が及んだりするみたいで抜歯の手術を受けることになりました」と説明。「私的には局所麻酔でやってもらおうと思っていたのですが歯茎の内側を切開して縫わないといけないと先生から説明された次男君は全身麻酔でやる！と即答してました」と次男本人の希望で全身麻酔での手術に決まったことをつづった。

その後、3日に更新したブログでは「手術をすると決まってからの次男君が、、、おかしい」と手術決定後の次男の様子に言及。「口の中、切るんだよね？ボク、血だらけになるの？めちゃくちゃ痛いじゃん！と、騒ぐようになっちゃって」と不安を口にするようになったことを告白した。

さらに、手術の予約が「来年の2月 5ヶ月待ち」であることを明かし「大学病院てそんなに混んでるの！？」と驚いた様子でコメント。不安がる次男から「『手術怖いからさ いつも一緒に寝てるこのカワウソたち抱っこして手術してもいい？』って、聞いてくるのよ」とお願いされたことを明かし「手術が怖いんだなって気持ちわかるし不安だよね早く手術終わらせてあげたいー」と親心をつづり、ブログを締めくくった。