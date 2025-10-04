あいのり・桃「整理券が…100番！」夫と渋谷の新店舗へ「立ちっぱなしは腰にくる…」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が3日に自身のアメブロを更新。夫と渋谷にオープンした店舗を訪れたことを報告した。

この日、桃は「今日はしょうくんと久しぶりにお昼デート！！！」と切り出し「目指した場所は…矢場味仙！」と報告。オープンの日に合わせて訪れる約束をしていたといい「結局到着したのが11時20分」と明かした。

続けて、到着時の様子について「『あれ？良かった！あんまり並んでないじゃん！』って話してたのも束の間…そんなわけないよねーーーー並ぶよねー」と長蛇の列だったことを説明。「でも、ラッキーなことに整理券が…100番！『100人目おめでとうございます！』って記念シールもらえました。笑」と明かした。

また、並んでいる間に店側から水の配布があったそうで「配慮が優しかった…ありがとうございました…」と感謝のコメント。一方で「もうだめ、立ちっぱなしは腰にくる…2人ともひーひー言ってたよ…。笑」と疲れた様子をつづった。

最後に「さて、並び始めたのが11時20分！我々が入店出来たのは、何時でしょうか…？！笑」とクイズ形式で問いかけ、同店について「今回のこの渋谷店は矢場店と同じオーナーだそうで、今回特に盛り上がってるみたい」とつづり、ブログを締めくくった。