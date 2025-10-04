U-20日本代表DF喜多壱也、ソシエダB監督が性格面も称賛！「まだ言葉に苦労しているが、すぐに心を開いた」

チリで開催中のU-20ワールドカップのグループステージを3連勝で突破したU-20日本代表。

今大会に招集されている海外組のひとりが、喜多壱也（きた かずなり）だ。

20歳の喜多は、この夏にJ1京都サンガからスペインのレアル・ソシエダに移籍した189cmの大型センターバック。

高さと強さだけでなく、左足のフィードも武器。スペイン2部に属するソシエダのリザーブチーム（サンセ）では、ここまで4試合に出場している。

『AS』によれば、サンセのイオン・アンソテギ監督は、喜多についてこう話しているそう。

「彼は到着してから素晴らしさを見せている。話してみると、まだ改善の余地はある。

なぜなら、若いからね。とはいえ、すぐにこのチームに馴染んだし、完璧に溶け込んでいるよ。

まだ言葉に苦労しているが、すぐに心を開くので、加入はとてもスムーズだった。彼のレベルは毎週向上している」

スペイン語には苦労しているものの、性格的にすぐにチームに馴染めたそう。

実際、日本サッカー協会の公式サイトでも「明るい性格で仲間思い。絶えず笑いを取り、チームのムードメーカーとして欠かせない存在」と紹介されている。

ちなみに、43歳のアンソテギ監督は、現役時代にソシエダで220試合以上に出場した元ディフェンダーでもある。