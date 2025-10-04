自民党総裁選…13時からの投票を前に、各陣営が「勝負メシ」に選んだのは…。

まずは小泉陣営。小泉氏の地元・横須賀のパン屋から、陣営激励のために海軍カレーパンやカツ（勝つ）カレーパンが届けられた。

高市陣営で昼に用意されたのは「カツ弁当」。トンカツに、サラダが添えられた弁当を食べて勝利を誓った。ちなみに、高市氏はこの日、母親がいつも付けていたという形見のネックレスを身につけ決戦に臨むという。

続いて、林陣営。昼食に「カツ（勝つ）ハヤシ（林）ライス」が差し入れられた。通常は「カツカレー」が定番だが、林氏の名前にかけてカツを乗せる「ハヤシライス」となったという。陣営からは、林氏を応援する気持ちはあっても、「カツを乗せるならカレーの方が美味しいよね」という本音も…。

そして、小林陣営。小林陣営は選挙の定番「カツカレー」で最後の腹ごしらえをした。選ばれたのは、テレビ局などの“ロケ弁”の定番、出演者やテレビ局スタッフからもファンが多い「オーベルジーヌ」のカレーだった。

茂木陣営の昼食も「勝つ」にかけた「カツサンド」。選ばれたのは、昭和42年創業の老舗「宇田川」のカツサンドだった。

勝負メシを食べた各陣営、決選で「カツ」のは─。