宮崎麗果、黒木啓司＆息子と大阪プライベートショット公開「ゆうじゃんほんとに可愛い子」「素敵な思い出」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは10月2日、自身のInstagramを更新。家族で大阪を訪れたショットを披露しました。
【写真】宮崎麗果＆家族のプライベート姿
ファンからは、「グリコのポーズしてしてるの大好きです」「何気ない会話。キュンキュンします」「素敵な思い出になりましたね」「べっぴんさん」「とっても良い思い出ですね」「たまには御家族で大阪も良い感じですね」「ゆうじゃんほんとに可愛い子」との声が寄せられました。
(文:鎌田 弘)
「べっぴんさん」宮崎さんは「いっぱい楽しんだ大阪 がちゃがちゃには吸い込まれるかのように行ってしまいました」とつづり、13枚の写真と4本の動画を載せています。息子とガチャガチャを眺めたり、グリコのポーズを取ったりする姿です。大阪を満喫している様子が伝わってきます。
「万博、心から感動しました」1日には「万博、心から感動しました」と、大阪を満喫する別ショットを披露した宮崎さん。大阪・関西万博でさまざまな展示物を見学する様子を公開しました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
