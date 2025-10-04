アイドルグループ「バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI」の公式サイトが4日に更新され、5月から休養中のメンバー、甘夏ゆずについてバセドウ病と診断されたことを公表。今後も復帰の見通しなどは持たずに療養に専念することを明かした。

「療養のため一定期間のお休みをいただいている甘夏ゆずにおきまして、復帰に向けて医療機関での検査を進めてきた結果、バセドウ病との診断を受けました」と説明。いつも応援してくださっている皆さまには引き続きご心配をおかけしますが、現在は医師との相談の上、体調の回復に努めております」とした。

「今は一番に治療に専念した日々を送ることが大切であるため、医師の見解を踏まえて当面の間は復帰の見通しなどを持たず、まずは甘夏ゆず自身が穏やかに療養に取り組めるようにチームとして協力していく方針でおります」と記した。

「活動の再開を心待ちにしてくださっている皆さまも、よろしければどうか焦らずに、温かく見守っていただけますと幸いです」とした。

そのうえで、グループは「これから5人体制でのツアーやリリース活動などをスタートさせていただきます」と報告。「形が変わっても皆さまと一緒に過ごす時間を一層楽しく特別なものにできるよう、アイデアを出し合い、何より甘夏ゆずが心置きなく治療に向き合えるように、メンバー・スタッフ一同これまで以上に心を込めて活動してまいります」と呼びかけ。

「甘夏ゆずの快復を祈りながら、私たちは6人ともんスターの皆さまと築いた絆を胸にステージに立ち、歩みを止めずに進み続けます。これからも愛と平和のメッセージを届ける『バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI』をどうぞよろしくお願いいたします」とした。

甘夏は今年5月、「一定期間の療養が必要との医師から意見を鑑み、本人とメンバー、スタッフで話し合いを重ね、しばらくの間活動を見合わせていただきます」と一時活動休止を報告していた。