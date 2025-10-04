¡Úµþ²¦³Õ¶¥ÎØ G3 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡ÛÌî¸ýÍµ»Ë¤¬ÄÌ»»300¾¡Ã£À®¡ª¡¡»Ë¾å4ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿
¡¡µþ²¦³Õ¶¥ÎØ³«Àß76¼þÇ¯µÇ°G3¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â592Ëü±ß¡Ë¤Ï4Æü¤Ë3ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢4R¤ÇÌî¸ýÍµ»Ë¡Ê42¡áÀéÍÕ¡¦111´ü¡Ë¤¬Áª¼êÅÐÏ¿Æü¤«¤é8Ç¯5¥«·î3Æü¤ÇÄÌ»»300¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡JKA¤ÎÉ½¾´ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁª¼êÅÐÏ¿Æü¤«¤é10Ç¯°ÊÆâ¤Î300¾¡Ã£À®¤Ï»Ë¾å7¿ÍÌÜ¡£µÈ²¬Ì¿¿¡¢¿À»³Íº°ìÏº¡¢¸¶ÅÄ¸¦ÂÀÏ¯¤Ë¼¡¤°4ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²¤Î¸µÆüËÜ²¦¼Ô¤«¤é¶¥ÎØÁª¼ê¤ØÅ¾¿È¡£¶þ¶¯¤ÊÆùÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡È½ÅÀï¼ÖÀè¹Ô¡É¤ÇÇòÀ±¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£ÀáÌÜÃ£À®¤Ë¤âÌî¸ý¤Ï¡ÖÅÀ¿ô¡Ê¶¥ÁöÆÀÅÀ¡Ë¤¬97ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£¤ÏSµé¤Ë»Ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀï¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ç¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»ýÉÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¨ÄË¤Ë¤è¤ê¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÎý½¬¤Ç¤¤º¡£¶á¶·¤Ï¥¬¥¯¥ó¤ÈÄ´»Ò¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Ä¾Á°¤ÏÎý½¬¤Ç¤¤¿¤·º£²ó¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºÇ¸å¤Ïµ¤¹ç¤ÎÉ½¾ð¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿ÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£