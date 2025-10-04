¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬Áí·èµ¯Âç²ñ¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¤ËÆ¯¤¯¼«Ì±ÅÞ¤òºî¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÅê³«É¼¤òÁ°¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Î¿Ø±Ä¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÁí·èµ¯Âç²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ã¤¿¾®Àô»á¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¤½¤ÎÈë½ñ¤é¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Öº£Æü¡¢¼Â¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë£±¿Í¤ÎµÄ°÷¤ÎÊý¤«¤é¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾®Àô¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤¬°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Í¡Ù¡£»ä¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Îºâ»º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤éµîÇ¯¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤·¤â¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò²þ¤á¤Æ¿½¤·¾å¤²¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÁÊ¤¨¤¿°ìÃ×ÃÄ·ë¡¢¤½¤·¤Æ£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÄ°÷¤¬¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÆ¯¤¯¼«Ì±ÅÞ¡¢¤½¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁ´ÎÏ¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ï¸á¸å£²»þ²á¤®¤Ë·ë²ÌÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¸á¸å£³»þ¤´¤í¤Ë¿·ÁíºÛ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
