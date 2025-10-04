漫才コンビ「チュートリアル」徳井義実（50）が4日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。詳細が発表された、11月1日開始予定のサービス「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）について言及した。

「DOWNTOWN＋」は、ダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォームで、視聴方法はスマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つ。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み）となっている。

カテゴリーは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」で、大喜利やお笑いバラエティーなどのコンテンツを用意。松本が参加する企画の一部がすでに収録済みとの情報もある。

何か詳細を知っているかを問われた「アキナ」秋山賢太（42）は「毎回言ってるんですけど、知ってるわけないじゃないですか」と苦笑い。「（出演のオファーは）ないですし。結構上の方の第一線で活躍されている人も、『ほんまに知らない』って言ってるんですよ」と話した。

一方、徳井は「知ってることもありますけど、それを言っていいのかどうかが…。別にこれって、コソコソしないとアカンわけじゃないから」と述べた。

トミーズ雅（65）が「（番組に）出た？」と問うと、徳井は「出たとかは、分かんないです」とトボける。これに、周囲が「出たな？」「（ごまかし方が）ヘタやな〜」とはやし立てると、徳井は「出たとも言わへんし。吉本にもはっきりしてほしいんですよ。ほんで、出てもええやんか！ 濁さなあかんことじゃないねんけど、吉本のプラン的に（配信の）初日まで言いたくないんだとか、あるかも分かれへんやん。出てもええやん！」と主張。

「11月1日から始まるねんから、そりゃコンテンツ用意してますよ！」と反論した。

有料配信は地上波よりも規制がゆるやかともみられており、ダウンタウンプラスにも過激なコンテンツを期待する声もあるが、徳井は「別に過激なものばかり求めるのじゃないにしても、お笑い純度の高いコンテンツって、やっぱり、なかなかいま地上波でできなかったりするけど…別に過激なものじゃなくても。（ダウンタウンプラスは）お笑い純度の高いコンテンツが絶対にそろうから、お笑いの好きな人は入ってもいいんじゃないかな」とも語っていた。