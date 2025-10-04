“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、ノースリミニワンピで美脚スラリ「アイドルみたい」「ツインテール可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/04】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が3日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】新喜劇女優、美脚際立つミニワンピ姿
投稿では「明日は朝6時から福島のぶひろのサタデーモーニングリゾート」「12時54分からは吉本新喜劇も観てくださいね」と出演を告知。ピンクのノースリーブワンピース姿で、美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「アイドルみたい」「ツインテール可愛い」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「無敵の可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
