本家ル・マン24時間にいつか迫る？ 3日間で6万6400人を動員したWEC富士6時間
2012年のシリーズ創設以来、100戦目の記念の節目を迎えたWEC富士6時間。決勝レースは、アルピーヌ・エンデュランス#35号車・フェルディナント・ハプスブルク／ポール＝ルー・シャタン／シャルル・ミレッシ組の劇的な逆転優勝で終わった。2位にもフランス勢、プジョー9X8の#93号車・ポール・ディ・レスタ／ミケル・イェンセン／ジャン＝エリック・ヴェルニュ組が食い込んだ。
【画像】100戦目の節目のレースが行われたWEC富士6時間を、フランス勢が席巻する（写真19点）
アルピーヌはWECトップカテゴリーに参戦して以来、2022年のセブリングとモンツァに次ぐ3勝目、LMDhカーであるA424では1勝目となった。もうひとつ付け加えれば、昨年の富士でアルピーヌは3位表彰台を得たが、それはニコラ・ラピエールの現役最後の入賞だった。初期のトヨタGRをも長く経験したが当時、ドライバーとしては粗っぽさの目立った彼が、現役から退いて1年後、スポーツ・ディレクターとして富士で初勝利を挙げたのだ。
一方で昨シーズンから比べて一発の速さだけでなく、レースペースでも安定を見せたプジョー9X8は、レース中盤からほとんど首位を走るなど、ようやく「らしい」パフォーマンスを日本で見せた。そのレーシングディレクターを務めるのは205GTiのシャシー・エンジニアだったジャン＝マルク・フィノーだ。中長期的な視野に立つと、一人一人のプレーヤーの成熟、偶然や必然のような巡り合わせまで見られるのが、耐久レースの面白さでもある。
3位には、予選まではBoPに苦しんでいるように見えたポルシェ・ペンスキー・モータースポーツの#5号車・ローレンス・ヴァントール／ケヴィン・エストレ組。17位グリッドから着実に追い上げ、チェッカーまでプジョー#93の背後を脅かし続ける強さを見せた。もう一台の#6号車・ジュリアン・アンドロウアー／マシュー・ジャミネット組も4位でフィニッシュするなど、ポルシェとして地力は見せつけた格好だ。
表彰台は欧州勢に独占されたものの、今年のWEC富士6時間の観客動員数はじ3日間で6万6400人。前年比120％で過去最多を記録した2024年の6万5800人ほどの伸び幅ではないが、ツインリンクもてぎでモトGPと同日で関東圏の観客を分け合う格好となった今年も、伸びを記録したことは大きい。それだけWECが重要なスポーツ・コンテンツにして魅力的なレース・イベントとなっていることの証だ。
序盤で目立ったインシデントは、スタート後16分ほどで、9位を争っていたセバスチャン・ブエミのトヨタGR#8号車と#35アルピーヌのハプスブルクが、ターン3ことコカ・コーラコーナーで接触したことだ。後者の左フロントが当たり、前者はパンクした左後輪交換やボディ破損部の修復のためピットストップを余儀なくされた。直前にセクター2終盤からセクター3でGT3クラスの接触も重なりBコーナーの先でデブリが散乱していたことから、FCY中の緊急ピットイン扱いとなった。これがためにトヨタGRの#8には一見、不可解な3分間のストップ＆ゴー・ペナルティが課され、事実上の離脱となってしまった。
というのもWECでは原則、FCY中のピットインは禁止。タイヤやボディ破損など緊急や安全に関わる場合は認められるが、より大きな作業を施すなら1ラップ減算が条件となる。そもそもFCYは各車間のタイム差を保ったままレースを中立化するためのものなので、ピットストプ作業するなら程度に応じてドライブスルーや1ラップダウンに甘んぜよ、という条件が課されるのだ。#8号車の不運は、セクター2、3での別の接触がFCYを発動したかに見えたことだが、セクター1での#8と#35の接触がFCYを決定づけたと考える方が妥当だろう。直前のメインストレートでブエミがハプスブルクに対し、実況中継の言葉を借りればアグレッシブなブロックでポジションを守った場面もあり、コカ・コーラコーナーでの接触は起きるべくして起きた感じではあった。いずれアルピーヌ#35号車にも5秒間のピットストップ・ペナルティが課された。
