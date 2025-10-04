カワサキの250ccスーパーネイキッド最新モデル！ 「Z250」2026年モデルを11月に発売 精悍さを引き立てる新色採用

入門モデルとしても最適な軽二輪ネイキッド

カワサキは、スーパーネイキッド「Z」シリーズのエントリーモデルとなる「Z250」の2026年モデルを2025年11月1日から販売開始します。

同モデルは、「Z」シリーズに共通する「Sugomi」デザインを取り入れた軽二輪ネイキッドモデルで、搭載されている水冷並列2気筒の248ccエンジンは、12500rpmで最高出力26kW(35PS)、10500rpmで最大トルク22N・m(2.2kgf・m)を発揮します。

カワサキ「Z250」2026年モデル

【画像】気軽に「Sugomi」デザインを味わうならこのモデル！ カワサキ「Z250」を画像で見る（16枚）

初心者からベテランライダーまで広く愛されているZ250の特徴として、軽量でありながら高剛性を実現したトレリスフレームや、インナーチューブ径が41mmあるフロントサスペンションなどが挙げられます。これらの高品質なシャーシ構成により、安定した走行性能と自然な操作感を両立させています。

また、一見しただけでカワサキのスーパーネイキッドだと分かるシルエットも、このモデルの魅力の一つです。2026年モデルはエボニー×メタリックカーボングレーのカラーリングが採用されています。

カワサキZ250の価格（消費税込）は70万4000円となっています。