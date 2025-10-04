【別注】HIGH! STANDARD×Farley’s Coffeeの特別スウェット登場

サンフランシスコ・ポトレロヒルで1989年に誕生した〈Farley’s Coffee〉。地元住民や文化人から愛され続けるこのカフェと、〈HIGH! STANDARD〉の特別なコラボレーションが実現しました。今回登場するのは“両面プリント＝リバーシブル”仕様のスウェット。1枚で異なる表情を楽しめる、遊び心あふれる一着です。

Farley’s Coffeeのカルチャーを纏う

1989年に誕生した〈Farley’s Coffee〉は、地元に根差した老舗カフェ。雑誌やボードゲームを備え、ミュージシャンやアーティストが自然と集うコミュニティスペースとして親しまれています。

今回の別注スウェットには、その自由で温かな空気感がぎゅっと詰め込まれています。

リバーシブルで楽しむ特別仕様

「CAFFEINE ONE CUP ダブルサイド クルースウェットシャツ」（17,600円）は、GREYとDK BROWNの2色展開（S～XL）。

表面には“CAFFEINE ONLY”、裏返すと“ONE CUP ONE MILK”と異なるメッセージが現れる遊び心あるデザインです。

着込むほどに裏起毛が馴染み、風合いが深まります。

さらに「HATE SHOP LOGO ダブルサイド クルースウェットシャツ」（17,600円）はブラックのみ展開（S～XL）。

共通の“CAFFEINE ONLY”に加え、裏面には異なるプリントを採用。さりげない変化を楽しめる、特別感あふれる仕上がりです♡

HIGH! STANDARD別注で出会う新しい日常

サンフランシスコのカルチャーと遊び心を融合させた〈HIGH! STANDARD〉の別注スウェット。

リバーシブルで表情を変える特別仕様は、普段のコーディネートに新鮮さをプラスしてくれます。コーヒーの香りに包まれるように、心地よく、自由なスタイルを楽しんでみませんか？

お気に入りの一枚で日常に小さなワクワクを添えて♪