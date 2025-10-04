orange pekoe、来年のラストライブで25年の活動に幕「やり切った想いと共にこの決断に至りました」
orange pekoeは4日、公式インスタグラムを更新。12月3日発売のベスト盤（新曲2曲含む）とオンラインクリスマスライブ、来年に予定しているラストライブをもって活動を満了することを発表した。
同ユニットは、文書を投稿。「この度、オールタイムベスト盤と、ラストライブまでの活動を最後に、orange pekoeとしての活動を満了することにいたしましました」と報告し、「突然のお知らせになりますが、二人のなかではゆっくりと考えて、やり切った想いと共にこの決断に至りました」と経緯を語った。
今後については「これまでみなさまと過ごした時間は宝物です。それを胸に、それぞれのソロ活動として音楽の旅をこれからも続けていきたいと思っております」とつづり、「25年間の応援、本当に、ほんとうにありがとうございました!!!」と結んだ。
なお、コメントとして「活動満了までのorange pekoe情報は引き続きこちらのアカウントで発信させていただきます！みなさま、最後までどうぞお付き合いくださいませ！！」と添えた。
■報告全文
これまで応援してきてくださった皆様、お世話になった皆様へ
この度、オールタイムベスト盤と、ラストライブまでの活動を最後に、orange pekoeとしての活動を満了することにいたしましました。
突然のお知らせになりますが、二人のなかではゆっくりと考えて、やり切った想いと共にこの決断に至りました。
これまでみなさまと過ごした時間は宝物です。それを胸に、それぞれのソロ活動として音楽の旅をこれからも続けていきたいと思っております。
近年取り組んでいた新曲はアルバムへとは至りませんでしたが、2曲に集約し、これまでの楽曲と共にベスト盤に収録されています。
そして、詳しい想いは、アルバムのブックレットの中にメッセージを寄せていますので、
そちらを読んでいただけたらうれしいです。
25年間の応援、本当に、ほんとうにありがとうございました!!!
orange pekoe
