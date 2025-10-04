¡Ö64ºÐ¡Ä!?¡×¡Ö¶Ã°Û¡×ÍÅ±ð½÷Í¥à¤ª»¶Êâá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È¥Ð¥Ã¥¿¥êÁø¶ø¤â¡ª¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤¦¡×¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â½÷Í¥¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÅÁÀâ¥É¥é¥Þ¡Ö¤Õ¤¾¤í¤¤¤ÎÎÓ¸é¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤ÇÍÅ±ð±éµ»¤ò¤ß¤»¤¿½÷Í¥¤¬´ÔÎñÄ¶¤¨¡Ä¡£SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥é¥Õ¤Êà¥ª¥Õ´éá¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹â¶¶¤Ò¤È¤ß(64)¡£¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê³¹¤òÍ®¤È¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¶öÁ³¡¢¼ò°æÈþµª¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥ê¡×¤È¡¢°¦¸¤¤òÏ¢¤ì¤¿»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤Ç½÷Í¥¤Î¼ò°æÈþµª(47)¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Î¼ò°æ¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡¢¥ª¥Õ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡£¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Î°ì¿Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¶Ã°Û¡£60ºÐ±Û¤¨¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö64ºÐ¡Ä!?¥¹¥¿¥¤¥ë¤È»ÑÀª¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê...¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤È¤«¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡Ä³¹Ãæ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â½÷Í¥¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡1983Ç¯¤«¤é97Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Õ¤¾¤í¤¤¤ÎÎÓ¸é¤¿¤Á¡×(TBS)¤Ç¹â¶¶¤Ï¡¢°Ë¿á(ËÜÅÄ) ²Æ·ÃÌò¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£