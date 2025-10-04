¡Ö¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¤¤¾¡×49ºÐ³©Àî¾Þºî²ÈàÂçÃÀ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥Èá»Ñ¤ËµÓ¸÷¡ÖÎï¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¤¤¤Í¤¨¡×
Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç
¡¡³©Àî¾Þºî²È¤ÎÀî¾åÌ¤±Ç»Ò(49)¤¬Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ©»ï¡ØMastermind¡Ù18¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¡ØÀî¾åÌ¤±Ç»Ò¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ëÊª¸ì¡Ù¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÂÀ¤â¤â¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¹õ¤¤Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·´©¤¬¥¬¥ê¥Þ¡¼¥ë¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£ÅÏÊ©¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¤¤¤Í¤¨¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¾¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÁÇÅ¨¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎï¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¾å¤Ï2008Ç¯¤Ë¡ÖÆý¤ÈÍñ¡×(Ê¸éº½Õ½©)¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£11Ç¯¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¿¿ÌëÃæ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¤¬Á´ÊÆÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£9·î¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Ó¡¼¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë¡ÖÂç¿Í¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É×¤â³©Àî¾Þºî²È¤Î°¤ÉôÏÂ½Å(57)¡£