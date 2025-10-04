女子プロレスラーの凛が3日に自身のアメブロを更新。整骨院で長女・寿々ちゃんが踊っている様子を公開した。

凛は「10月」というタイトルでブログを更新。「ちょっとそこまでお出かけ。今日の移動はお昼寝してくれてます」とベビーカーで寝ている寿々ちゃんの様子を公開し、「きっと起きたらここは何処!?ってなるんだろうなあぁーーー」とつづった。

続けて、「さて話変わりますが、、、いつもお世話になってるモア整骨院で私が治療中の一コマ笑。楽しくなってきちゃって一人で踊ってました笑」と述べ、寿々ちゃんが踊っている様子を公開した。

最後に「本当にありがたいことに子連れにもとっても優しくて、みなさん温かく本当にいつも感謝しています。今日の夕飯なににしよう〜」と感謝を表現し、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは「おてんば娘Tシャツかわいい」「寿々ちゃん、本当お姉さんになってきましたねぇ」「接骨院でおりこうさんしてる」などのコメントがよせられている。