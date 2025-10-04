イ・ボミ、家にいるときは何もしない「しゃべるのも面倒くさい」 引退後の悩みを告白
プロゴルファーのイ・ボミ（37）が、3日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。引退後の悩みについて明かした。
【写真】きれい…家にいるときは何もしないと告白したイ・ボミ
日本ツアーから引退して2年たったというイ・ボミ。休みが増えて家にいる時、何もしないことに悩んでいて「食べて寝ての繰り返し。ベッドかソファの上にいる」という。「どうすれば外に出られるのか」とスタジオのゲストたちに悩みを告白した。
ゲストたちから「ゴルフはやらないの？」「ジムは？」「ゴルフを教えるのは？」とさまざまな意見が出るが「面倒くさい。しゃべるのも面倒くさい」と、友人からの誘いも嘘をついてまで断るという。ゲストのお笑いタレント・野沢直子から「意外と嘘つきだよね」とツッコミが飛び、スタジオを沸かせた。
MCの千鳥・ノブは大のゴルフ好き。やる気スイッチを探す中、ノブへのゴルフレッスンをすることに。的確な教えとアドバイスに「すごい」「絶対予約増える」とイ・ボミの新たな顔にスタジオは驚いた。
