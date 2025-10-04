『仮面ライダーゴースト』10周年 “タケル殿”西銘駿＆“マコト兄ちゃん”山本涼介＆“アラン様”磯村勇斗のインタビュー公開
2015年10月4日にスタートした『仮面ライダーゴースト』が2025年10月4日に放送開始から遂に10周年を迎えた。『仮面ライダーゴースト』を放送当時から応援しているファンに、またこの動画をきっかけにファンになってくれるかもしれない未来のファンに向けてスペシャルな動画が公開される。
【動画】『仮面ライダーゴースト』10周年記念の動画 名シーンが続々
『仮面ライダーゴースト』10周年を記念して、東映が運営する公式YouTubeチャンネル「仮面ライダー公式チャンネル」で、『仮面ライダーゴースト 10th Anniversary Movie』の配信、そして4日午後6時からゴースト10周年特別企画『仮面ライダーゴースト10周年記念スペシャルメッセージ』の配信が決定した。
今回、10周年企画の1つの柱として、『仮面ライダーゴースト』劇中からさまざまな名シーンをピックアップして作られた『仮面ライダーゴースト 10th Anniversary Movie』。氣志團が主題歌を務め大きな話題となった「我ら思う、故に我ら在り」の楽曲と名シーンがかけ合わさった動画が制作された。
ゴーストを観てきた人だけでなく、これから観る全ての人にも捧げるゴーストの歴史が詰め込まれた、胸が熱くなること間違いなしの映像となっている。
配信中のAnniversary Movieに加えて10周年企画のもう一つの柱である、
キャストインタビュー動画『仮面ライダーゴースト10周年記念スペシャルメッセージ』を、きょう4日午後6時から仮面ライダー公式チャンネルにて配信することが決定した。主演を務めた、仮面ライダーゴースト／天空寺タケル役の西銘駿、仮面ライダースペクター／深海マコト役の山本涼介、仮面ライダーネクロム／アラン役の磯村勇斗の3人それぞれにインタビューを実施。3人のインタビューを約50分にまとめた大ボリュームの本動画では、作品放送当時の撮影秘話をはじめ、放送から10年経過してからの現在の心境など、現在もさまざまな場で活躍している3人が、10年経った今だからこそ語れる超貴重な内容となっている。10周年を祝うにふさわしい、スペシャルな動画は必見だ。
