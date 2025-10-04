自民党総裁選の投開票日が始まった4日午後1時、地上波各局で複数の特番が放送された。

NHKは午後1時から3時30分まで報道番組「自民党総裁選 投開票」を放送。当初、同1時5分から予定された大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の再放送は午後3時35分に繰り下がり、同1時50分から予定していた「日本女子オープンゴルフ選手権2025 第3日」はBSでの放送となった。

日本テレビ系は「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（午前11時55分〜午後1時30分）の放送を継続。、午後1時30分〜3時25分からは「news every.特別版 自民党総裁選生中継」を編成している。

テレビ朝日系では午前11時30分から午後1時半の枠の「ワイド!スクランブル サタデー」を放送。午後6時56分からの「池上彰のニュースそうだったのか!!」が「総裁選を生解説＆アップデートSP」も告知した。

TBS系は総裁選関連ではなく、「王様のブランチ」を放送。報道番組は「報道特集」が通常より30分前倒しの午後5時から編成されており、その後は午後6時21分から恒例特番「オールスター感謝祭25秋」となっている。

フジテレビ系は午後1時から3時まで「決戦！自民総裁選SP“ポスト石破”の戦い 投票から決定の瞬間まで生中継」を放送した。

テレビ東京は「2択チョイスで人生得するTV 節約(秘)裏ワザ＆大地震で生き残る術」を放送。