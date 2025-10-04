歌い手・吉乃、10月から放送のTVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』オープニング主題歌「贄-nie-」のMVを公開！
歌い手・吉乃が、10月2日にリリースした新曲「贄-nie-」のミュージックビデオを公開した。
ユリイ・カノンが作詞・作曲を担当した「贄-nie-」は、孤独なもの同⼠が痛々しいほどにお互いを求め合う、愛と執着を表現した楽曲。胸が苦しくなるほど、美しくも儚い繊細な映像世界にぜひ注目してほしい。
なお、同楽曲は10月2日から放送開始となるTVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』のオープニング主題歌となっている。こちらもお楽しみに。
吉乃デジタルシングル
「贄-nie-」
作詞・作曲：ユリイ・カノン 編曲：ユリイ・カノン/ Naoki Itai
配信中
配信リンクはこちら
https://lnk.to/yoshino_nie
＜吉乃コメント＞
このたびOP主題歌を担当させていただきました、吉乃です。
孤独なもの同⼠が痛々しいほどにお互いを求め合う、そんな愛と執着を表現したく、
ユリイ・カノンさんに「贄-nie-」という楽曲を書き下ろしていただきました。
胸が苦しくなるほど美しく儚い世界観に寄り添えていたら幸いです。
是⾮アニメと併せてお楽しみいただければと思います。
●作品情報
TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』
2025年10⽉2⽇放送開始
AT-X 10⽉2⽇より 毎週⽊曜22時30分〜（リピート放送：毎週⽉曜10時30分〜／毎週⽔曜16時30分〜）
TOKYO MX 10⽉2⽇より 毎週⽊曜23時30分〜
サンテレビ 10⽉2⽇より 毎週⽊曜24時00分〜
B S ⽇テレ 10⽉2⽇より 毎週⽊曜25時00分〜
愛媛朝⽇テレビ 10⽉3⽇より 毎週⾦曜25時50分〜
配信情報
ABEMA・dアニメストアにて地上波同時・最速配信
ABEMA・dアニメストア:10月2日より毎週木曜23:30〜
PrimeVideoほか その他サイト:10月7日より毎週火曜23:30〜
見放題サイト
ABEMA、dアニメストア、niconico (ニコニコ生放送/ニコニコチャンネル)、U-NEXT、アニメ放題、Lemino、Prime Video、TELASA、J:COM STREAM、milplus 見放題パックプライム、DMM TV、FOD、Hulu、バンダイチャンネル、アニメフェスタ
都度課金サイト
Rakuten TV、HAPPY!動画
【キャスト】
⼋百歳⽐名⼦：上⽥麗奈
近江汐莉：⽯川由依
社 美胡：ファイルーズあい
【スタッフ】
総監督：葛⾕直⾏
監督：鈴⽊裕輔
シリーズ構成/脚本：広⽥光毅
キャラクターデザイン：郁⼭ 想
⾊彩設計：⽔野多恵⼦
美術監督：⼯藤義隆
撮影監督：武原健⼆
3DCG：志⽥じしろ
編集：瀧川三智
⾳響監督：納⾕僚介
⾳響効果：斎藤みち代
⾳楽：井内啓⼆
アニメーションプロデューサー：⾼⽊秀仁
プロデュース：インフィニット
アニメーション制作：スタジオリングス
主題歌
オープニング主題歌：吉乃 「贄-nie-」
エンディング主題歌：⼋百歳⽐名⼦（cv.上⽥麗奈）「リリィ」
＜イントロダクション＞
「私は君を喰べに来ました。」
突如現れた⼈⿂の少⼥・汐莉は 海辺の街に独り暮らす⽐名⼦の⼿を取り、優しく語りかける。
⽐名⼦の持つ⾎⾁は、特別に美味しいという。
それは数多の妖怪を惹きつけるほどに…。
汐莉は、成熟し、最⾼の状態を迎えるまで⽐名⼦を守り“いずれ⾃分が喰べる”と約束する。
⽐名⼦の胸には 「このひとなら私の願いを叶えられるかもしれない」 という
切なる想いが浮かび―。
©2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会
関連リンク
TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』公式サイト
https://wata-tabe.com/
吉乃オフィシャルX
https://x.com/yoshino_msc