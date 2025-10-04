千葉Jの今季キャプテンは在籍5年目のムーニーに決定「熱い応炎で一緒に戦ってください！」

10月4日、千葉ジェッツは2025－26シーズンのキャプテンをジョン・ムーニー、バイスキャプテンを原修太が務めることを発表した。

キャプテンを務めるムーニーは、アメリカ出身で現在27歳のビッグマン。2020年にパース・ワイルドキャッツ（NBL）でプロデビューを飾ると、その1年後に千葉ジェッツの一員に。チームの在籍年数は5年目を迎え、昨シーズンは先発ビッグマンとして1試合平均12.0得点10.6リバウンド2.8アシストを挙げた。

また、バイスキャプテンを担う地元出身の原は、現在31歳のシューティングガード。187センチ100キロの体躯を誇り、2015年のプロデビューから千葉J一筋でプレーを続けている。昨シーズンは全60試合（先発57試合）に出場し、同5.2得点2.6リバウンド2.1アシストをマークした。

千葉Jは渡邊雄太、富樫勇樹も含めた4選手で「リーダーグループ」を結成し、今シーズンの頂きを目指すと宣言。クラブ公式サイトを通じ、ムーニーと原は以下のようにコメントしている。

■ジョン・ムーニー



「千葉ジェッツというチームのキャプテンに選んでもらえたことを大変光栄に思います。自分は5年目になりますが、個性溢れる素晴らしいメンバーたちをできる限りの力でサポートし、まとめていきます。そして、コート上では最高のパフォーマンスを出せるようにやっていきますので、熱い応炎で一緒に戦ってください！！」

■原修太



「僕自身、こういう役職をいただくのは初めてなのですが、やることは昨シーズンまでと変わらずハードなプレーでチームを鼓舞し、素晴らしいリーダーであるジョン・ムーニー選手を支えていきたいと思います。皆さん熱い応炎で一緒に戦ってください。よろしくお願いします！」

【動画】千葉J公式チャンネルがチーム練習初日に迫る！