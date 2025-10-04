◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節 湘南０―１東京Ｖ（３日・レモンＳ）

東京Ｖが敵地で湘南と対戦し、１―０で勝利した。

東京Ｖは立ち上がりから前線からプレスをかけて押し込み、前半１６分にゴール前でＦＷ染野が折り返すもＦＷ新井とは合わず。同２１分には後方からのビルドアップからＦＷ染野が左足シュートでゴールを狙うも枠からは外れてしまう。

同３４分にはＭＦ森田の左クロスからゴールに迫るも中とは合わず。直後にも後方からつないでＭＦ斎藤がミドルシュートを放つもバーを超えてしまう。

同４１分には中盤でのパスミスからピンチを招くが、ＧＫマテウスがセーブし、前半は０―０で折り返した。

すると後半１０分、ＦＷ染野の前線でのボール奪取から攻撃につながり、左クロスのこぼれ球をエリア内でＭＦ森田がフリーでシュート。ここは相手ＧＫに阻まれるも、その後、ＭＦ松橋の折り返しをＦＷ染野が頭で合わせて先制した。

リードを奪ってからは降格圏の湘南に押し込まれたが、ＧＫマテウス、ＤＦ宮原、林、谷口の３バックを中心とした守備陣がリーグ最多１５度目の無失点試合を完成させ、湘南との重要な一戦を制した。

敵地に詰めかけたサポーターの大声援を背に戦い抜き、Ｊ１残留へ前進する勝利。城福浩監督も「今日がどのような位置づけの試合であるかは、本当にファン・サポーターが一番よくわかってくれていたと思います。我々のバスの出迎えも、試合前も、このクラブがＪ１に居続けるための重要な試合だということを、みんなで共有しながら試合に入れたことが本当に良かった。本当に彼らに感謝したいと思います」と振り返った。

チームにとってもＪ１通算２５０勝目の節目の勝利となった。１６年ぶりにＪ１に昇格した昨季があっての積み重ねた数字だが、指揮官は「ヴェルディというチームが、Ｊ１で３００、４００と勝利を重ねていくためには、この舞台にいなければいけない。それにはクラブ規模というエクスキューズはないです。とにかくこの舞台にいることが一番大事で、おそらくは我慢してやっていれば選手も成長するでしょうし、ピークパフォーマンスを迎える選手もいる。本当に高いレベルの野心を燃やせるような日が来ると思いますので、とにかくこの舞台にいること。今何ができるかというところに集中したいなと思います」と話した。