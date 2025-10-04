◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第３日（４日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

第３ラウンドが進行しており、ツアー２９勝の申ジエ（韓国）が４９位で出て、２度の３連続を含む８バーディー、ボギーなしで大会記録（パー７２）に並ぶ６４をマークし、通算１０アンダーに伸ばした。ホールアウトした時点ではまだ最終組がスタート前だったが、首位と１打差の２位に浮上した。

穴井詩（らら、ゴルフ５）との２サム（２人１組）でスタート。３番で４メートルを沈めると、７〜９番、１３〜１５番で２度の３連続バーディーを奪った。「半分くらいは１メートル以内だった」と７、９、１２、１４番はピンそばに寄せ、高精度のショットを連発して猛チャージした。

最終１８番パー５。残り１９８ヤードの第２打を５ウッドで２オンを狙って強振。「当たりは良かったけど、ちょっと短かった」と手前の池の縁にあるレッドペナルティーエリア内の深いラフに止まった。「球が当たらないように」とピンを抜いて、高く上げて狙ったアプローチは寄せ切れずにパーに終わった。それでも、大会記録に並ぶ６４をマーク。「トップがどこまで走るか分からないけど、自分は頑張った一日。集中力が良かった」と達成感をかみしめた。

第２日まで今ひとつだったパッティングがおもしろいように決まった。この日朝、パターのグリップ部分に「手が打ちやすくなるように」と従来より２グラム増やした１２グラムの重りなまりを付けた。「選手は感覚は敏感だから、２グラムはすごく大きい。私は０・５グラムの変化も分かる。今日は良かった」。３番は３メートルのスライスラインを沈め「一番良かった」と自画自賛。５番は９メートルのパーパット、１３番は６メートルのバーディーパットを沈めた。

今季は５月にメジャー初戦のワールドレディスサロンパスカップで通算２９勝目。王手をかけている史上７人目の永久シード獲得への思いは「もちろんある。冬の合宿はサロンパスカップを狙って準備して優勝できて、その後はこの試合に向けてやってきた。明日まだ１８ホールあるから、自分のプレーをすれば結果は関係なくいい状態でやる」と見据えた。

オフにともに合宿を行い、技術のアドバイスをしてきた金沢志奈（クレスコ）が９月のソニー日本女子プロ選手権を制し、今季のメジャーは２人で飾ってきた。申は「私と志奈で一緒に上がって、いい勝負をしたい」と“弟子”との優勝争いを熱望した。